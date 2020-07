SODIAAGISALADUSED ⟩ 3 sodiaagimärki, kellele algav nädal tuleb oivaline

Armastava Vähi aeg aastast on sobiv aeg, mil keskenduda sellele, mis tõeliselt su aega ja tähelepanu väärib. Sinu armastus on unikaalne, ainult sina suudad nõnda armastada. Merkuuri retrograad on samuti ametlikult läbi saanud ning saad tähelepanu pöörata tähtsatele asjadele, ilma et igasugused segajad ootamatult teele ei tõttaks.

Homme moodustab Päike seose Jupiteri ja Pluutoga, mis teeb sind näljasemaks kui kunagi varem saavutada seda, mida ihaldad. Kõik, mida Jupiter puudutab, kasvab suuremaks ning kuna Pluuto on muutuste ja transformatsiooni planeet, siis tunned sa ilmselt väga tugevalt, et tahad areneda ja kasvada. Hinges on rahutu ja tunned julgust teha midagi impulsiivset. Siiski tasub meeles hoida, et muutused ei toimu üleöö – oluline on pühendumine.