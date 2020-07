Me kõik oleme kuulnud, mis omadused on heal partneril: ta on lahke, austab sind, suudab sinuga selgelt ja kaastundlikult suhelda. Kuid on teatud oskusi, mis võivad olla väga olulised. Su partner ei pruugi osata väljagi öelda, et ta seda vajab, kuid sügaval sisimas on ta tänulik, et neid asju teed.