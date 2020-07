On palju teadusteooriaid selle kohta, miks me üldse unenägusid näeme – miks meie aju selliseid hallutsinatsioone toodab? Keskmiselt näeb inimene und kuus korda öö jooksul ning kõige erksamad on unenäod REM-une faasis. Mis aga puudutab unenägude sisu, on asi natuke keerulisem.