Vanemad korraldasid kuueaastasele transsoolisele tütrele uut elu tähistava peo

Julie soovitab nüüd kõigil soost teada andmisega oodata, kuniks on selge, mis soost laps tegelikult on. Ella on tüdruk ja saab nüüd tüdrukuna elada.

Kui Julie ja Daniel Hindsley said teada, et ootavad last, korraldasid nad suure peo. Lapse soost teada andmiseks olid valitud sinised õhupallid ja sinine kleit. Kuus aastat hiljem selgus aga, et nad olid sooga siiski mööda pannud.