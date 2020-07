RETSEPT ⟩ Koduselt mahe ja siidine majonees

Selleks, et saaksid mugavalt ja võimalikult puhtalt majoneesi valmistada, vajad ühte kõrgemat anumat, näiteks saumikseri kannu. Aseta kannu põhja toores muna, seejärel sinep ja sidrunimahl. Maitsesta soola ja pipraga ning kalla peale õli. Pane saumikser kannu nii, et selle otsik kataks munakollase. Lülita mikser sisse ning hoia paigal seni, kuni näed, et kannu põhja hakkab tekkima hele paks kaste. Tõsta aeglaselt saumikserit ülespoole, nii et kogu õli seguneks kenasti ülejäänud koostisosadega ühtlaseks paksemaks majoneesiks. Vajadusel maitsesta veel soola ja pipraga.