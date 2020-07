Lugeja küsib, jurist vastab: kas ja millal töötaja tööandjat oma rasedusest teavitama peab?

Töölepingu seaduse järgi ei ole töötajal kohustust oma tööandjat rasedusest teavitada . Samuti ei ole sätestatud, et millal peab töötaja oma rasedusest tööandjale teada andma. Kuivõrd töötaja terviseandmed (sh rasedus) on eriliiki isikuandmed, otsustab töötaja ise, kas ja millal töötaja oma rasedusest tööandjat teavitab. Töötaja võib tööandjale teavitada oma rasedusest näiteks alles siis, kui ta jääb rasedus- ja sünnituspuhkusele.

Siiski on teatud juhtudel mõistlik, kui töötaja annab tööandjale oma rasedusest teada. Näiteks on tööandja kohustatud arsti või ämmaemanda otsuses näidatud ajal andma vaba aega sünnituseelseks läbivaatuseks, mis arvatakse tööaja hulka. Kui töötajal on selline töö (või tööülesanded), mida ta oma raseduse tõttu teha ei tohi, väljastab arst või ämmaemand otsuse, kus tuleb töötaja töötingimusi muuta. Tööandjal on kohustus seda otsust järgida ning kergendada töötaja tööülesandeid. Kui töötaja töötingimusi pole võimalik muuta või töötaja ise kergemat tööd vastu ei võta, jääb töötaja kuni rasedus- ja sünnituspuhkuse alguseni töövõimetuslehele.