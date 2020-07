Ametivõimud kinnitavad: just see Venemaa linn on turistidele kõige turvalisem

Topnews.ru vahendab, et Peterburi ametivõimud kinnitasid: linna turvastandardid vastavad maailma turismi- ja reisinõukogu ettenähtud reeglitele. Ekspertide sõnul saab just seetõttu Peterburit nimetada Venemaa kõige turvalisemaks linnaks.

«Me oleme ehitanud Venemaa ühe kõige komplekssema süsteemi,» ütles linna turismiarendaja Sergei Kornejev. «Meil on enda, Peterburi turvastandard ja jälgimissüsteem, mis on riigi kõige läbipaistvam.»

Kornejev kinnitab, et Peterburi on turistide jaoks kõige sõbralikum ja turvalisem linn, seda eriti informatsiooni läbipaistvuse mõttes. Koroonaviiruse valguses on tähtis, et linna külastavad inimesed saaksid olla kindlad majutusasutuste puhtuses, nüüd tasub neil aga otsida turvaliste reiside ametliku ikooniga kleepsu, mis tagab, et tegemist on standarditele vastava asutusega.