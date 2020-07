Itaalias tehti naisele trahv 700 kilomeetrit tunnis kihutamise eest

Selgub, et tegelikult ei võtagi. Nimelt oli tegemist kiiruskaamera rikkega, mis salvestas Itaalias 70 km/h alas kihutava naise. Suur oli juhi üllatus, kui talle koju saabunud trahviteade sedastas, et väidetav kiirus oli olnud suisa 703 km/h.

Trahvi suuruseks oli 863 eurot, kingituseks teadmine, et ületatud on maismaakiiruse rekord Fordiga, kirjutab Ladbible. Samas on Ford Focuse suurimaks kiiruseks 210 km/h.