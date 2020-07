PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 17. juuli: Sõnn on leidlik ja riskialdis, Kalad võtavad varem nurjunud ettevõtmised taas käsile

Päev on hea varem tehtud vigade parandamiseks. Armuasjus võib pingeliseks kiskuda – käitud ajuti isekalt ja armukadedalt.

Kipud rahaasjade pärast ülemäära muretsema, aga see ei vii edasi. Püüdlikkus ja pidev pingutamine ei kanna kuigi hästi vilja.

Pead olema nutikas ja terane, võimalusi märkama ja õigesti hindama. See pole lihtne, sest olulise info kogumine on takistatud.

Saad palju infot, aga see on vastukäiv. See inimene, kes sinuga kenasti käitub, ei pruugi olla usaldusväärseim.