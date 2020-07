Selgus Eestis toimuva kokkade olümpia teine tooraine, mis lennutab Eesti tooraine gastronoomiamaailma tippu

Eesti suurim angersägakasvataja Avo Leoki sõnul annab suurüritus võimaluse head kala tutvustada nii Eestis kui Euroopas. «Uudis tegi meele loomulikult heaks! Bocuse d’Or annab võimaluse angersäga pakkuda just tippkokkadele, mis on meie jaoks suur võimalus,» rõõmustas Leok. «Huviga ootan juba, milliste retseptidega võistlejad kohtunike ette lähevad.»

Bocuse d’Or Europe Tallinn 2020 presidendi Dimitri Demjanovi sõnul on Paadi talu angersäga huvitav ja uut väljakutset pakkuv tooraine. «Loodan, et tänu oma kõrgele gastronoomia väärtusele leiab see uus ja põnev «Eesti» kala kiire tee nii Eesti kui kogu Euroopa köökidesse,» ütles Demjanov.