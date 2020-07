Kaalu langetamise ning parema seedimise tagamises tuleb puuvilju süüa just SEL ajal päevast

Me kõik teame, et puuviljad on tervislikud. Nad on täis toitaineid, mineraale ja kiudaineid ning ei sisalda eriti palju kaloreid. Puuviljasuhkur on roosuhkrust tervislikum, seega saab neid rahumeeli süüa ka siis, kui soovid kaalu kaotada. Lisaks on nende värviliste vitamiinipommide näol tegemist vägagi mitmekülgsete lauakatjatega, mida võib tarbida nii salati, magustoidu kui ka lihtsalt vahepala vormis.

Puuviljad on looduslikult väherasvased ega sisalda eriti palju soola. Nende söömine sobib ka diabeetikutele, südamehaigetele ning kõrge vererõhuga inimestele - puuviljus võivad ning peaksdki sööma kõik inimesed. Eriti head on söömiseks need viljad, mis parajasti hooajalised, ent selleks, et neist enim kasu lõigata, võiks neid süüa teatud mustrit järgides.

Milline on puuviljade söömiseks parim aeg?

Elustiilitreener Luke Coutinho heidab sellele valgust, öeldes hiljutises Instagrami-postituses, et "Puuvilju on kõige parem seedida tühja kõhuga." Seetõttu on su seedimisele kasulikum, kui alustad puuviljade söömisega oma päeva. Coutinho soovitab muuhulgas olla puuviljade söömisel ikkagi mõõdukas ning kontrollida oma portsjonite suurust.

Viimased kaks on olulised asjad, mida olenemata söödavast toidust meeles pidada. Nii saad oma kaalu kontrolli all hoida, vajadusel seda kaotada ning haigusi ennetada. Ka puuvilju, kuigi tervislikud, ei tohi süüa liiga palju, sest see võib viia fruktoosi alaimendumise ning kõhuärrituseni, mis toob paasa puhitused ja ärritunud soolte sündroomi, happelisuse ning tõstab ka veresuhkru taset.

Toitumisteadlane Pooja Malhotra ütleb samuti, et puuvilju on parim süüa hommikuti, lisaks tasub neid ka toidukordade vahel vahepalaks süüa. Puuviljade söömist peale tavalisi toidukordi tuleks aga vältida. "Keskmiselt tarbib inimene ühe toidukorra ajal 300-400 kalorit. Puuviljades on fruktoos, mis võib aga kiiresti kalorite hulka tõsta, seetõttu ei tohiks neid süüa magustoiduna," selgitab Malhotra.