Levinud käitumisviis, millega naised värske silmarõõmu kiirelt minema peletavad

Ühtäkki on temaga üha keerulisem ühendust saada või kaob mees nagu vits vette, jättes sind mõtteid mõlgutama, et miks tema huvi sinu vastu nõnda kiiresti kadus. Muidugi, põhjuseid, miks inimesed tärkavast suhtest eemale tõmbuvad, on ilmselt sama palju erinevaid kui taevalaotusel säravaid tähti. Täna toome aga välja ühe kõige levinuma põhjuse, miks mehed paljulubava ning uue või tärkava suhte alguses sinu vastu huvi kaotavad.