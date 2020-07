Kahjuks on palju levinud müüte, mis kahjustavad seda, kuidas me ennast ja oma partnerit näeme ning ei aita sugugi kaasa paremale ja rahuldustpakkuvamale suguelule. Siin on ligi paarkümmend müüti, mis tasuks oma peast kohe minema visata.

1. Õnneliku suhte nimel tuleks kallimaga seksida igal õhtul. Vale. Iga suhe on erinev ja igas suhtes kehtivad omad reeglid. Kui teie jaoks on normaalne see, et te seksite näiteks kaks korda nädalas, siis ei tasu muret tunda, kirjutab RedBook Magazine.