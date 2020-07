14 asja, mis võiksid naisel alati käekotis kaasas olla

Niisked salvrätikud

Niisked salvrätikud on asjad, mis võiksid lisaks naistele ka meestel alati kaasas olla. Olgu tegemist siis kuuma ilma, tundepuhanguga või tualetiga, kus on paber ootamatult otsa saanud – niisked salvrätikud on alati abiks!

Deodorant

Deodorant on eriti vajalik just nendel päevadel, mis kipuvad mingitel põhjustel pikaks venima. Kui oled terve päeva aktiivselt ringi liikunud ning pead õhtul veel sõpradega õhtustama minema, aitab deodorant sul pärast kasutamist end taas värskena tunda.

Hügieenisidemed

Olenemata sellest, et sul võib olla väga regulaarne menstruatsioon, on hädavajalik, et sidemed igal hetkel siiski käepärast oleksid. Kunagi ei tea, mis ette tulla võib!

Lemmik parfüüm

Paljud parfüümid on üsna lühikese kestvusega. Seega on alati hea seda kaasas kanda, et saaksid end vajadusel taas lõhnaga lille lüüa. Usu meid, ka mehed panevad seda tähele, kui alati meeldivalt lõhnad!

Väike peegel

Ilmselt oled ka sina kohvikus istudes aeg-ajalt märganud naisi, kes end nende peegelpildist end kohendavad. See võib jätta üsna naljaka mulje ning kui sa ei soovi teiste silmis veider näida, võta kaasa väike peegel, mis sind igal hetkel hädast välja päästab.

Huulepulk

Kõik huulepulgad ei kesta kahjuks nii kaua kui me tahaks. Seega oleks mõistlik hommikul peale pandud huulepuk oma käekotti libistada, et enda kaunist välimust vajadusel värskendada saaksid.

20 eurot sularaha

Kunagi ei tea, mis juhtuda võib. Seega hoia alati 20 eurot endaga kaasas, et sa toidutänaval pakutavast jäätisekokteilist või tortiljast kindlasti ilma ei jääks!

Vihmavari või -keep

Eesti ilm muutub kiiremini kui suudame oma silma pilgutada. Ühel hetkel paistab mõnus päike, järgmisel hetkel võib tugev paduvihm meid varjualust otsima panna. Selleks, et sinu käigud ei jääks vihmase ilmaga pooleli, võta ennetavalt vihmavari või -keep alati kaasa.

Väike kampsun või kardigan

Kuna õhtud on üldiselt jahedamad ning kunagi ei tea, kui pikaks kohtingud venida võivad, võta alati kaasa pisike kampsun või kardigan, mida vajadusel saaksid peale panna.

Hambahari ja -pasta

Veetsid pika päeva tööl ning sind ootab ees põnev kohting? Ära unusta enne uksest välja astumist oma hambaid kontrollida. Kunagi ei tea, millal lõunaks söödud salatileht hammastel ilutseda võib. Samuti saad selle läbi muuta oma hingeõhu taas meeldivamaks. Ning kes teab kuhu meeldiv kohting sind hommikuks viia võib.

Õhuke pluus

Õhuke pluus aitab välja alati siis, kui otsustad ootamatult ühe öö kodust eemal ööbida. Kui võõrustajaks on sõbranna, ei oleks ilmselt eriti eetiline, et tema juures alasti ööbiksid. Kas pole?

Aluspesu

Kunagi ei tee paha, kui aluspesu kaasa varutud on, sest ealeski ei tea, mis elu tuua võib. Võib juhtuda, et sul algab menstruatsioon kõige ootamatumal hetkel või vajad seda mingil muul põhjusel.

Märkmik ja pliiats

Teadagi on naise pea alati häid mõtteid täis. Selleks, et saaksid alati oma päevaplaanist kinni hoida või tähtsaid asju meelde jätta, kirjuta nad lihtsalt üles!

Kuivšampoon