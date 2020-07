6 lihtsat reeglit, mille abil Bermuda pükse elegantselt kanda

Kui otsustad, et lohvakamad ning laiemad Bermuda püksid on sinu jaoks, siis vali selle kaaslaseks kehasse hoidev pluus. Lisa ümber T-särgi juurde ka nahast sandaalid ning sul ongi riietus, millega võib kõigile suvistele seiklustele vastu minna.

Bermuudadel on kahjuks omadus mõnd figuuri mitte eriti heas valguses näidata. Seda saab aga kergelt vältida, kui valid sellised püksid, mis on kõrge pihaga. Need aitavad sul figuurile just õige aktsent anda, kirjutab Style Blueprint.