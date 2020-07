RAHELI BEEBIBLOGI ⟩ EKRE-l on õigus: sinusse hakatakse normaalselt suhtuma alles siis, kui saad lapse

Tegelikult ka isa, ega selles mõttes vahet ei ole. Just paarina on minu ja mu mehe staatus pärast lapse saamist tohutult tõusnud. Ettekandjad vaatavad meid heldinult, kui, beebi vaheldumisi ühel ja teisel süles, kohvikus pikka lõunat peame. Müüjad teevad kelmikalt silma, kui, beebi turvatooliga ostukärus, ehituspoes kruvisid ja naelu valime.

Ka sugulased on nagu ära vahetatud. Me ei ole mehega kumbki kunagi oma vanematega väga läbi saanud. Tema isaga lihtsalt ei suhtle ja minu oma on alati mu õdesid-vendi eelistanud, aga tite tulekuga on need pinged ja erimeelsused nagu käega pühitud. Lapselapse sünnitamist võib pereringis pidada millekski olümpia- ja MM-i kulla vahepealset, järgneb talle ainult kiitused ja kingitused.