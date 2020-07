PARANOILINE VÕI MÕISTLIK? ⟩ Ligi pooled brittidest hakkavad hotellituppa sisse astudes just sellega tegelema

End of Tenancy koristusfirma otsustas selle peale uurida, kuidas on olukord Suurbritannias ning mida teevad britid, kui hotellituppa jõuavad. Selgub, et nad hakkavad koristama.

Ja need, kes koristama ei hakkagi, kontrollivad ikkagi üle, kui puhas tuba on. Kõige rohkem kontrollitakse voodilinu (87 protsenti vastanutest), sellele järgneb tasside (72 protsenti), pultide (65 protsenti), telefonide (57 protsenti) ja lülitite (49 protsenti) inspektsioon.

«Puhtus on alati olnud hea teeninduse alustala,» ütleb End of Tenancy Cleaningu tegevdirektor Ivan Ivanov. «Kui sa lähed puhkusele, saab hotellitoast sinu kodu. COVID-ijärgne reaalsus pole erinev. Nüüd kontrollivad kliendid veelgi hoolikamalt, kui puhas on hotell. Kui hotell ei suuda häid hügieenitingimusi tagada, siis saab nende ära kannatada. Sellest on raske tagasi tulla.»