TAASKOHTUMINE ⟩ Kibeda lahutuse läbi teinud Madonnat ja Guy Richiet nähti koos

Pärast 2008. aastal jõustunud lahutust pole neid kaht ühes ruumis just sageli nähtud. Lahutus oli väga valus ja vaevaline, seda üllatavam oli aga näha neid teisipäeval Tanya Baxteri galeriis Londonis.

Mirror märgib, et seltskond ei paistnud järgivat ühtki sotsiaalse distantseerumise reeglit, ka ei kandnud nad maske. Madonna on varem öelnud, et tema koroonaviiruse antikehade test oli positiivne.