Sealt algas Romanovide aeg, troonile tõusid järgemööda legendaarsed valitsejad Aleksander I, Peeter Suur, Katariina Suur. Nikolai II sai tsaariks aastal 1894, paraku ei olnud ta aga Venemaa üks kõige andekamaid valitsejaid. Teda on kaaskondlased ja ajaloolased nimetanud nõrgaks, allaheitlikuks ja ebakindlaks. Ta valis enda ümber ainult nõuandjaid, kes polnud just kõige kirkamad kriidid karbis ning kes ei esitanud talle mingisuguseid väljakutseid. See aga tähendas, et tema otsused olid sageli kaheldavad ning ei võtnud arvesse poliitilise olukorra peensusi.