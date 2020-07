Tänases «Külmavärinate» saates keskendume kiredraamadele. Kes on need armuvalus kummitused, kes ka pärast surma ringi rändavad? Milliseid jõletuid kuritegusid on armastuse sildi all korda saadetud? Toome teieni ka ligi 90 aastat tagasi Gonsiori tänavas lahti rullunud armudraama, mis osutus nii kummaliseks, et jättis politsei (ja meid) kukalt kratsima.