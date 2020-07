Jamie Oliveri naise kriipiv ülestunnistus: naine kaotas karantiini ajal kuuenda lapse

Jools ja 45-aastane Jamie on abielus olnud 20 aastat ning sel nädalal tähistasid nad oma pulma-aastapäeva. Austusavalduse tegi naine aga tol tähtsal päeval ka «viiele väikesele tähekesele, kelle oleme kaotanud», viidates hingedele, kes nende juurde lõppeks ei tulnudki.

Joolsil ja Jamiel on viis last: Poppy (18), Daisy (17), Petal (11), Buddy (9) ja River (3). Podcastis «Made by Mammas» rääkis Jools, et igatseb väga kuuendat korda emaks saada ja tahaks, et see juhtuks enne tema 47-aastaseks saamist.

«Ma tõesti tahan seda, aga mul on olnud sellest ajast saadik kolm nurisünnitust – neist viimatine mõned nädalad tagasi – ja nüüd ma mõtlen, et ei, ma ei tea,» rääkis naine avameelselt. «Ma küll tahan, aga pean enne järele mõtlema, kas see on hea idee. Ja ka füüsiliselt: ma olen peaaegu 46, asjad on kahtlased.»

Naine tõdes, et Jamie on jätkuvalt, kuid nad veel vaatavad – aastakese. «Siis panen ma selle peatüki enda elust kinni, sest ausalt öeldes on mul praegu juba käed-jalad tööd täis,» mõtiskles Jools. «Aga on kohutav, kui sa igatsed väikest beebit ja seda ei juhtu.»

Joolsil on olnud veel varasemalt kaks nurisünnitust, enne poeg Riveri sündi. Ta ütleb, et paraku on see teda õpetanud mitte rasestumisest erutuma, olles kindel, et see ei jää püsima. See on aga keeruline, kui kõik tema ümber rõõmustavad. Pealegi oli tema viimane nurisünnitus kolmandal raseduskuul ja naisele üsna eluohtlik – asi oli suisa nii muret tekitav, et ta otsustas esialgu asjast mitte oma perekonnale rääkida, et ema muretsema ei hakkaks.