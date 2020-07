RETSEPT ⟩ Krõbedad churrod šokolaadikastmes

Vala õli pannile ning kuumuta. Täida tordi- või küpsiseprits poole koguse taignaga, et seda lihtsam kasutada oleks. Proovi, kas õli on küpsetamiseks piisavalt valmis – lase väike kogus tainast läbi pritsi õlisse. Kui tainas muutub kenasti pruuniks, on õli küpsetamiseks valmis. Lase läbi pritsi tainas õlisse (pikkuse saad ise valida) ning lõika ots noaga lahti. Ära lase liiga palju ribasid korraga õlisse, sest tainas vajab praadimiseks ruumi.

Taigna küpsetamine võtab aega umbes 2 minutit. Kui tainas on muutunud kenasti kuldpruuniks, on see märk, et churrod on valmis. Värvuse peaks tainas saavutama järk-järgult ning kui see ei küpse ühtlaselt, vähenda kuumust. Võta kuldpruunid churrosed õlist välja ning tõsta majapidamispaberile nõrguma, et üleliigne õli eemalduks churrostest. Rulli sooja churrost suhkru-kaneeli segus ning serveeri koos sulatatud šokolaadikastmega.