Kosmetoloog selgitab, kas peaksid kasutama vatitupse või -padjakesi

Well+Good rääkis kuulsuste kosmetoloogi Sarah Akramiga, et uurida, kas näohooldustoodete pealekandmisel oleks parem kasutada kohevaid vatitupse või hoopis lamedaid ümmargusi vatipadjakesi. «Mulle isiklikult meeldib kasutada vatipatju, sest need ei jäta nahale puuvillakiude maha,» ütleb Akram. «Ma olen jõudnud järeldusele, et vatitupsud imavad liiga palju toodet endasse, ei aja seda nahal piisavalt hästi laiali ning kipuvad üldiselt koost lagunema.»

Lisaks jätavad vatitupsud su nahale maha puuvillakiude ning see on lausa vastuolus eesmärgiga, mida mitsellaarvee või näotooniku kasutamisega saavutada üritasid - puhta näoga. Lamedad vatipadjad aga on Akrami sõnul loodudki spetsiifiliselt nahahooldustoodete pealekandmiseks.

«Lisaks on vatipadjakesed väga mitmekülgsed,» toob Akram välja. «Nende peamine kasutusviis on toodete pealekandmine, nahalt mitsellaarvee või meigieemaldiga ebapuhtuste eemaldamine ning silmameigi lahustamine, kui jätad niisutatud padjakesed mõneks ajaks suletud silmalaugudele.»

Ent see ei tähenda, et vatitupsud täiesti kasutud on. Need sobivad hästi näiteks sellistel juhtudel, kui soovid kasutada natuke rohkem toodet — olgu see siis tüütu küünelaki lahti leotamine või kui soovid putukahammustustele leevendava toote kandmine.