Mu poiss-sõber on tõeline kompu – ta on haritud ja armastav. Ta on ühtlasi ka voodis väga seiklushimuline.

Mõned nädalad tagasi ütles ta, et tahaks voodisse veidi vürtsi tuua ning võtta kaasa kaamera, et meie armatsemist filmida. Me hetkel elame koos, kuid enne selle ettepaneku tegemist ma ei teadnudki, et ta on pervert!