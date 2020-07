Inimeste eelistused on tänapäeval muutunud aina laialdasemaks ja vabamaks. See tähendab, et 50-aastaselt võid vabalt käia kohtamas endast kümme või 15 aastat nooremate meestega. Kuid samal ajal võid käia kohtamas ka endavanuste või vanemate meestega – seega valikuvõimalusi on palju.