5 parimat kohta, kus avalikus kohas seksida ning mitte vahele jääda

Avalikus kohas seksimine on kergelt ekshibitsionistlik tegevus, see tekitab vahelejäämishirmust ka teatavat ohutunnet ning on sellevõrra veelgi erutavam, kirjutab portaal The Frisky. Parim idee on end mitte täielikult riidest lahti võtta. Naistel on hea kanda seelikut või kleiti, siis saab üsna kergelt eemaldada aluspesu ning ongi lihtne ligipääs olemas. Lisaks on pooleldi riides olles ka kergem kiiresti sündmuskohalt kaduda, kui selleks peaks vajadus tekkima.

Parimad paigad, kus avalikus kohas seksimist proovida

1. Autos

Inimesed on autodes seksimas käinud ilmselt aegade algusest peale (või siis vähemalt sellest ajast saadik, kui eksisteerivad tõllad või autod), seega leia pisut eraldatum parkimiskoht ning anna minna. Autos seksimine võib küll veidi harjumist võtta ning esialgu kohmakas olla, ent kui leiad õige poosi, siis on just see koht ilmselt parim pool-avalik koht, kus seksida. Jah, mitte täiesti avalik, ent kohe kindlasti mitte privaatne.

2. Looduses

Pargis või rannas sobiva koha leidmine on samuti hea idee, ent ära unusta endaga piknikutekki või -lina kaasa võtmast, sest kui seksid rannas ilma selleta, siis leiab liiv tee ka sellistesse kehaõnarustesse, mille olemasolust sa isegi mitte teadlik polnud. Metsas või pargis võib seksida näiteks ka puu najal.

3. Riietuskabiinid

See pole variant algajatele. Sa pead teadma, mida teed, kui soovid mõne poe riietuskabiinis seksida ning mitte vahele jääda. Võib küll tunduda hea mõttena leida mõni suur ning rahvarohke pood, et olla kindel, et keegi teid ei märka, kuid isegi kui poes on palju inimesi, võib müüja ikkagi uksele (või kardinale) koputama tulla. Proovi selle asemel leida väiksem pood, mille riietuskabiini hiilida näiteks siis, kui poetöötajad teises saali otsas kaupa välja panevad.

4. Tualettruum

Mõnes tualetis seksimine võib olla väga lõbus, ent natuke rõve, eriti kui oled misofoob (kardad kõiksuguseid baktereid). Siis on ilmselt hea idee leida mõni kõrgema klassi tualettruum, mis on puhtam ning ruumikam. (Naljakal kombel tundub, et peenemad kohad on ka rohkem harjunud, et nende tualetis selliseid asju juhtub.) Ajad tualetiseksi jaoks lähevad ka aina paremaks, sest üha enam tekib ka sooneutraalseid tualettruume, seega ka rohkem võimalusi.

5. Ühistranspordis