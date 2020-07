Katri Merisalu: looduslikult gluteenivabad jahud on toitainerikkamad kui rafineeritud nisujahu

Katri Merisalu: looduslikult gluteenivabad jahud on toitainerikkamad ja sisaldavad rohkem kiudaineid kui rafineeritud nisujahu

Tänapäeva inimese toiduvalik on muutunud ühekülgsemaks ning meie erilisteks lemmikuteks on saanud rafineeritud nisujahust tooted, mis on toitainevaesed, liialt töödeldud ning igapäevasesse menüüsse sobimatud, sõnas toitumisnõustaja Katri Merisalu. Tasakaalustatud menüüs peaksid olema erinevad täistera teraviljad ning hästi sobivad sinna ka looduslikult gluteenivabad jahud.