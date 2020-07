Meigikunstnik Paul Holmberg on pikalt töötanud Londonis, kuid nüüd tagasi Eestis ja jagab oma kõige südamelähedasemaid meiginippe. Kõik siinsed nõuanded on korduvalt elus läbi testitud ning need on asjad, mida peab teadma iga inimene, kes on meikimisest huvitatud.