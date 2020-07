Partner ütleb, et oled liiga klammerduv? Siit saad teada, kas tal on õigus!

Kellegi armastamine ei tähenda, et peaksid end muutma. See annab hoopis ruumi inimesena kasvada ja saada iseenda paremaks versiooniks. Kui aga vajad, et keegi lihtsalt oleks sinuga, motiveeriks ja pakuks lähedust, võid olla emotsionaalselt liiga sõltuv. Seega, kui partner ütleb, et oled liiga klammerduv, on aeg üle vaadata, mis sellele omadusele viitab.