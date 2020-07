Kuigi sel suvel me keegi üleliia reisida ei saa, on ometi võimalik külastada erinevaid paiku Eestimaal ja naaberriikides, pealegi kuluvad järgmised teadmised alati marjaks ära. Ei tahaks ju keegi hommikul üles ärgata ja avastada, et pealtnäha puhtas hotelliruumis elutsevad lutikad on käed-jalad ära söönud.