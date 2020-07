Psühholoog abistab: kui ema-isa ei salli su kallimat, käitu nõnda

Hello Giggles uuris seda kliinilise psühholoogi dr Avigail Levi käest, kes ütles, et kui vanemad on su kallima vastu, siis esimese asjana peaksid sa astuma sammukese tagasi ja aru saama süsteemist, millesse sa kuulud. «Sa peaksid mõtlema oma perekonnasüsteemile ja sinu vanemate käitumise funktsioonile,» ütleb Lev.

See tähendab, et sa pead mõtlema oma vanemate käitumisele ja püüdma aru saada, kas nende halvakspanu on osa nende varasemast käitumismustrist. On nad varem su kallimate vastu olnud? Või su õdede-vendade kaaslasi halvustanud? Ehk on siin mõni muu muster? Näiteks: kas sinu perekonna naised tunnevad end teistest naistest ohustatuna? Või on puuduvad mehed, kes annavad halva värvingu pere silmis kõigile meestele?