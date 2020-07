Veemärgid on tuntud oma võrgutamisvõimete, tugeva intuitsiooni ja veenmisande poolest. Kuid neil on ka omad miinused, mis võib teha nendega suhtlemise keeruliseks.

Vee-elemendist juhitud inimesed on tundlikud, unistajad ja empaatilised. Nad suudavad teisi inimesi mõista väga sügaval tasandil ning nad on emotsionaalselt väga tugevalt seotud kõigega, mis nende ümber toimub. Ometi võivad nende tugevaimad pooled teatud olukordades nõrkusteks muutuda. Siin on viis põhjust, miks just Kalad, Vähid ja Skorpionid imelised on ning ka viis põhjust, miks tasub nendega ettevaatlik olla.