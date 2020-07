Täna tähistatakse rahvusvahelist hot dogi päeva. See vorstist alguse saanud legendaarne toit on pärit Austriast ning kujutab endast saiade vahel serveeritud vorstikest. 19. sajandi lõpul olla viinud Saksamaalt pärit immigrandid hot dog'id USA-sse, kus neist sai aja jooksul ülipopulaarne tänavatoit. Tuhande euro küsimus on, mida tähendab dog ehk koer. Kaks sajandit tagasi kahtlustati tõsimeeli, et vorstide tegemiseks kasutati ka koerte liha.