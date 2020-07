Pilt on illustreeriv.

Inimesed kordavad sageli mustreid ning olukorrad tekivad ellu aina uuesti ja uuesti – ikka selleks, et neist midagi õpiksid. Kuigi karma õppetunnid on ainulaadsed, hõlmavad need üldlevinud teemasid: kuidas endasse ja teistesse suhtud, eneseväärikust väljendad ja teemasid vabaks lased.