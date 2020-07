RAHELI BEEBIBLOGI ⟩ Paljud noored isad on sekund pärast orgasmi monitor ühes ja püksilukk teises käes, aia poole tormanud?

Kui ma paar nädalat pärast sünnitamist arstilt küsisin, et millal lapsevanemad siis suurte inimeste asja jälle teha võivad, teatas tohter kurvalt, et läheb peaaegu kaks kuud. Mees peab seni hakkama saama, käigu pikalt duši all, manitses ta. Ütlemata jäi aga see, mis pärast kahte kuud saab, kui füüsiliselt võiks ju juba seksida, aga last pole lihtsalt kuskile panna.