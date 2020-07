Kui inimene juba on surnuks külmunud, siis võib arvata, et nüüd ongi kõik. Õnneks mitte alati! Arstidel on võimalik õigete võtete abil külmunud inimene tagasi elule turgutada. Jagame teiega kuue inimese lugu, kellel õnnestus napilt ellu jääda.