Tunnustatud astroloog Vassilissa Volodina paljastas, millal on järgmise poole aasta kõige ohtlikumad ajad

Aasta 2020 esimene pool olnud tõeline väljakutse ja osutunud üheks keerukamaks aastaks üle pika aja tõenäoliselt paljudele inimestele kõikjal maailmas. Pandeemia, järgnenud majanduskriis – kõik see on olnud laastav. Ilmselt unistavad paljud, et universum annaks lõpuks mahti hinge tõmmata ning vähemalt aasta teine pool osutuks mõnevõrra meeldivamaks.