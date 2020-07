Rollid on vahetunud: naised petavad seksi, mehed armastuse pärast

Pea pooled petvatest meestest, kellega Glass rääkis, ütlesid, et on oma suhtes õnnelikud ja armastavad oma naist. Ka ei olnud neil mingit plaani põhisuhe lõpetada. Pikaajalistes suhetes naistega olid aga lood teised. Glass leidis, et naised ei tundnud end vajaliku ega ihaldatuna. Kui neil oli tekkinud kõrvalsuhe, siis seda just seetõttu, et nad ei saanud kodus rahuldada oma emotsionaalseid vajadusi. See omakorda tähendas, et ohtu sattus ka põhisuhe – naisel olid üldiselt tugevad tunded oma armukese suhtes.