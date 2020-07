Uurijad on püüdnud selgitada, miks inimesed üldse kipuvad vandenõuteooriaid uskuma. Dr David Ludden kirjutab Psychology Todays, et tahtmine sündmustele selgitusi leida on täiesti normaalne inimhinge soov. Me otsime alati selgitusi, miks asjad lähevad just nii nagu nad lähevad.

Lisaks usume me kõik teataval hulgal asju, mis pole tõesed ning meil on lihtne oma meelt muuta, kui faktidega kohtudes pole me varasema uskumusega emotsionaalselt seotud. Mõtle näiteks sellele: sa uskusid, et Austraalia pealinn on Sydney, kuid tegelikult on see Canberra. Vaevalt sa endast välja lähed – sul oli lihtsalt valeinformatsioon, muud midagi.