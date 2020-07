Paraku on üsna tavaline, et matkates või niisama õues aega veetes satub riietele vaiku. See on kleepuv aine, mis püsib riietel nii kaua, kuni see õnnestub sobiva meetodi abil eemaldada. Kuigi vaigu kleepivad omadused võivad teatud aja möödudes ise ära kuluda, on olemas mooduseid, kuidas vaik ja sellest jääv plekk kiiresti riietelt maha saada.