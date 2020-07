«Kui seksist kirjutamine üldse on mulle midagi õpetanud, siis seda, et on vähe kohti, kus inimesed saavad turvaliselt jagada, mis neid erutab,» kirjutab ta. See selgitab ilmselt, miks paljud inimesed tunnevad, et nende seksuaalsed huvid on midagi perversset – keegi pole neile öelnud, et varvaste imemine on täiesti normaalne iha ja see pole just väga ebatavaline kiiks.