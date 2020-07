NAISTEJUTUD ⟩ Muukisime lahti saladuse, kuidas oma mehi paremini mõista ja armastada

Psühholoog Gary Chapman avaldas juba 1992. aastal raamatu, mis rääkis armastuse keeltest. Me kõik nimelt väljendame armastust natuke erinevalt, mis tähendab, et me ka vajame, et partner meie armastuse keeles meiega «jutustaks».

Viis armastuse keelt on kvaliteetaeg, kinnitavad sõnad, füüsiline puudutus, teenimine ja kingitused. Me kõik vajame neid kõiki, kuid harilikult on inimesel üks armastuse keel, mis on tema jaoks kõige tähtsam. Kui partner meiega selles keeles räägib, tunneme me, et ta näeb meid, kuuleb meid ja me tunneme end armastatuna.

Kuidas see siis meie suhteid on mõjutanud, nüüd, kui me teame, mis on meie kallimate jaoks oluline? Mis juhtub, kui armastuse keeled ei klapi?