Vangi naine meenutab mehe kinniminekut: ma keeldusin teda vanglasse sõidutamast

Ma mõtlen ikka nii, et igale ühele meist on antud mingisugune teekond. Kõik käime oma teed ja kui meie teed peaks juhuslikult ristuma, võrdleme ja jagame kogemusi ja teekonda. Võib-olla me ei peaks seda tegema? Võib-olla peaksime, mina ka täpselt ei tea. Nõnda kirjutab Ronja, kelle mees kannab karistust ühes Eesti vanglas.