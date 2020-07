Kodukontor ei päästa: värske uuring tõestab, et seksistlik ülemus leiab naise üles ka koduseinte vahelt

Tööjõufirma Slater and Gordon korraldas uuringu, millest selgus, et 35 protsenti naistest on kogenud koroonaviiruse karantiini ajal alates märtsist seksismi. Nii näiteks on nende tööandjad esitanud nõudmisi selles osas, kuidas naised riietuma peaksid või et meeskonna heaks «on oluline parem välja näha».

34 protsenti naisi ütles, et neil paluti töö ajal kanda meiki või teha parem soeng, 27 protsendile öeldi, et nad peaksid riietuma seksikamalt. 40 protsenti vastanutest tõdes, et välimusega seotud nõudmised olid sihitud just neile või teistele meeskonnaliikmetele, kes on naised – aga mitte meeskolleegidele. «Me lootsime, et personaliosakonnad näevad seksismikaebuste drastilist langemist, kui üle kogu riigi kontorid suleti,» kirjutati uuringu raportis. «Seksism on aga hoopis leidnud uue, reetliku viisi, kuidas õilmitseda veebis.»