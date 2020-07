TOETA OMASID ⟩ Sillamäe poiss, kes läheb püüdma kokkade olümpiakulda, vajab rahalist abi

Eestit esindab võistlusel Sillamäelt pärit Artur Kazaritski, kes töötab juba viimased neli aastat Kopenhagenis kolme Michelini tärniga pärjatud restoranis Geranium. Restorani, mis on arvatud maailma parima 50 restorani seas viiendale kohale, peakokk on Rasmus Kofoed, kes on olnud Bocuse d’Oril võidukas lausa kolmel korral ja kelle käe all Artur igapäevaselt kokkab.