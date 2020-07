Eeskoste all viibiva lauljatari Britney Spearsi vanem vend Bryan Spears andis üle pika aja üsna paljastava intervjuu, milles tõdeb, et Britney on alati tahtnud oma ebatavalisest olukorrast pääseda. Samas ütleb ta, et lauljatari eeskoste all hoidmine on olnud nende perekonnale «väga hea».