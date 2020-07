Kodumaine supertoit: 7 põhjust, miks mustikad su tervisele head on

Põhja-Ameerika põliselanikud kutsusid mustikaid tähemarjadeks – nad uskusid, et mustikad on looja kingitus. Erinevaid taime osi kasutati rahvameditsiinis – lehtedest tehti teed, kuna see usuti verd puhastavat. Marjamahlaga aga raviti köha ja külmetust, talveks aga marjad kuivatati. Koloniseerimisajastul said mustikad veelgi populaarsemaks, kuna õpiti ära nende pikemaajaline säilitamine.