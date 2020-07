«Kui me selle basseini kolmkümmend aastat tagasi ehitasime, oli see plaanis kavandada võimalikult kloorivabaks, loodusliku betoonist viimistlusega – ilma värvita – ja mahutada see pikka kitsasse alasse maja ja kinnistu piiri vahele. Ma tegin basseini eriti sügavaks, et sinna saaks sukelduda ja võidu ujuda, ilma, et peaks takistuste pärast muretsema. Pärast kõiki neid aastaid on see ikka veel lõbus koht, kus ujuda!!!» seisab Stewarti postituse kirjelduses.