Blondid juuksed on imeliselt kaunid, aga et tulemus sellisena ka püsiks, tuleb üsna palju vaeva näha. Kui sa ei hoolitse külma juuksetooni eest, hakkab sinna peagi ilmuma kollaseid või pruunikaid varjundeid. Selle vältimiseks soovitatakse kasutada hõbešampooni, mis annab ainult õigel kasutamisel efekti.

Hõbešampoon on tore vahend, mis jätab juustele lillaka pigmendi, et neutraliseerida kollakat tooni. Loe edasi, et teada saada, kuidas hõbešampooni õigesti kasutada.