Teeme puust ja punaseks: kõik, mida pead teadma, kui tahad vabaneda tselluliidist

Üks uuring näiteks selgitas, et 80-90 protsendil üle 20-aastastest naistest on tselluliit, kuid hoolimata selle ülisuurest levikust peetakse tselluliiti ikkagi asjaks, mis on häbiväärne ja millega tuleks võidelda. Meile on kahjuks õpetatud, et tselluliit ei mahu tavapärastesse ilunormidesse ja see on peamine põhjus, miks paljud naised piinavad end mõttega, kuidas tselluliidist vabaneda.